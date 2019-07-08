جونيور أجاى عربون محبة بين الأهلي وبيراميدز...

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جدة - عمرو شويل يدرس النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب فى الوقت الحالى بالتضحية بجونيور آجاى كاعربون محبة لنادى بيراميدز حتى يتم روجوع العلاقات من جديد بعد رحيل المالك السابق. ويرغب مسئولى الأهلى و بيراميدز فى روجوع العلاقات بين الفريقى من جديد بعد شراء النادى من جانب سالم سعيد الشامسي. مع اقتراب انتهاء الموسم وفتح باب الانتقالات الصيفية يرغب فريقى الأهلى و بيراميدز فى تبادل اللاعبين خلال هذة الفترة. Advertisements وجاء التضحية بالاعب اجاى بعد علم النادى الأهلى رغبة نادى بيراميدز فى ضم النيجيرى خلال فترة الانتقالات الصيفية. وكان نادى بيراميدز قد أعلن التعاقد مع الفرنسى سباستيان ديسابر، المدير الفنى السابق لمنتخب أوغندا، لتولى القيادة الفنية للفريق فى الموسم المقبل 2019/2020 وذلك بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه المنتخب الأوغندى فى ظل تواضع مستوى اللاعبين.

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