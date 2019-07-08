شكرا لقرائتكم العميد لـ الخليج 365 : "معرفش حاجة عن مفاوضات المنتخب"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، أن كل ما يقال عن توليه المسئولية الفنية للمنتخب الوطني ما هو إلا كلام في الإعلام .
وأضاف العميد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 ": "والله ما اعرف حاجة عن مفاوضات المنتخب".
واختتم حسام حسن تصريحاته قائلا: إنه لديه العديد من العروض الخارجية و مازال يدرسها بصحبة جهازه المعاون .
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