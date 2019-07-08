أزارو يقود هجوم الأهلى فى ودية سوكر سمارت الإسبانى...

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جدة - عمرو شويل كشف مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لخوض مباراة سوكر سمارت الإسبانى أحد اندية الدرجة الثالثة، في أول اللقاءات الودية بمعسكر الإعداد المقام في إسبانيا. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: علي لطفي Advertisements خط الدفاع: علي معلول ومحمد نجيب ورامي ربيعة وأحمد فتحي وسط الملعب: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي وصالح جمعة وحسين الشحات خط الهجوم : وليد ازارو.‎ وضم لاسارتى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.

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