ريمونتادا زمالكوية أمام نورثوسيس فاماغوستا...

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جدة - عمرو شويل انتهت مباراة الزمالك امام نورثوسيس فاماغوستا القبرصي بالتعادل 3/3 في ثاني مباريات القلعة البيضاء الودية في معسكره الخارجي بقبرص و ذلك ضمن الاستعدادات لعودة الدوري المصري.
و كان انتهى الشوط الاول بتقدم الفريق القبرصي بثنائية نظيفة، قبل أن يعود الزمالك بريمونتادا و يتعادل 3/3، و أحرز اهداف الزمالك اوباما و حميد احداد و محمد ابراهيم.
و بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: عماد السيد.
خط الدفاع: حمدي النقاز، محمد عبد الغنى، محمود الشحات، عبد الله جمعة.
خط الوسط: محمود عبد العزيز ويوسف حسن ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وأيمن حفنى.
خط الهجوم: عمر السعيد.
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