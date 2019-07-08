شكرا لقرائتكم ريمونتادا زمالكوية أمام نورثوسيس فاماغوستا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت مباراة الزمالك امام نورثوسيس فاماغوستا القبرصي بالتعادل 3/3 في ثاني مباريات القلعة البيضاء الودية في معسكره الخارجي بقبرص و ذلك ضمن الاستعدادات لعودة الدوري المصري.

و كان انتهى الشوط الاول بتقدم الفريق القبرصي بثنائية نظيفة، قبل أن يعود الزمالك بريمونتادا و يتعادل 3/3، و أحرز اهداف الزمالك اوباما و حميد احداد و محمد ابراهيم.

و بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عماد السيد.

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خط الدفاع: حمدي النقاز، محمد عبد الغنى، محمود الشحات، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود عبد العزيز ويوسف حسن ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وأيمن حفنى.

خط الهجوم: عمر السعيد.