شكرا لقرائتكم مدافع كوريا يبعد محمود علاء عن الانتقال للهلال السعودى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اقترب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع المدافع الكوري جانغ هيون مقابل 2.5 مليون دولار بعدما جلس مع إدارة الزعيم و اتفقوا على كل شئ حول الانتقال.
و سيعلن الهلال خلال الساعات القليلة القادمة عن التعاقد مع الدولي الكوري بشكل رسمي، و ذلك يبعد محمود علاء عن الهلال بعدما أشارت تقارير سابقة عن رغبة الفريق السعودي في ضم مدافع الزمالك بعد ظهوره بشكل جيد في كأس امم افريقيا مع منتخب مصر.
الجدير بالذكر أنه لم يصل أي عرض رسمي من الهلال للزمالك للتفاوض حول شراء محمود علاء كانت مفاوضات شفهية فقط.
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