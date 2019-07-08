شكرا لقرائتكم الكاميروني دوجوم يعزز صفوف الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الرائد برئاسة فهد المطوع التعاقد مع الكاميروني أرناود دوجوم لاعب نادي هارتس الأسكتلندي بعقد يمتد حتى صيف 2021.

ولعب دوجوم (30 عاماً) في عدد من الأندية الأوروبية، إذ انتقل إلى بلجيكا في سن مبكرة قادماً من ياوندي عاصمة الكاميرون، ولعب في صفوف فريق بروكسل لمدة عام واحد 2006-2007، وانتقل بعدها إلى نادي أندرلخت العريق وبقي فيه موسماً، قبل أن يرحل إلى هولندا ليمثل فريق رودا كيركيدا 5 مواسم.

وخاض اللاعب الكاميروني موسماً واحداً مع بلدية أكيسار التركي، وليتش بوزنان، وفي عام 2015 استقر في الدوري الأسكتلندي ليلعب مع هارتس.

وعلى الصعيد الدولي، قرر لاعب الوسط تمثيل بلده الأم في عام 2016، بعدما شارك مع المنتخبات السنية البلجيكية، وكان ضمن العناصر التي حققت كأس إفريقيا 2017 بعد فوز الكاميرون على مصر في المباراة النهائية.