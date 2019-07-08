شكرا لقرائتكم أخضر الناشئين يواجه الأردن في ختام بطولة غرب آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث المنتخب السعودي للناشئين عن تحقيق الفوز على الأردن مستضيف بطولة غرب آسيا تحت 16 عندما يتواجهان يوم الثلاثاء في ملعب الأمير محمد بالزرقاء.
وحقق المنتخب السعودي فوزاً كبيراً في أولى مبارياته بالدور النهائي على سوريا قوامه 3 أهداف دون رد، وإذا فاز على المنتخب الأردني فإنه سيرفع رصيده إلى 6 نقاط وبالتالي تتويجه بالبطولة، بينما يلزم على أصحاب الأرض الفوز على السعودية وبعد ذلك سوريا للحصول على اللقب.
وفاز المنتخب السعودي في دور المجموعات على العراق بهدف، والكويت 6-1، قبل أن يتغلب على المنتخب السوري في مباراته الأولى بالدور النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر أخضر الناشئين يواجه الأردن في ختام بطولة غرب آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.