شكرا لقرائتكم المقارنة مع رونالدو لا تقلق الشاب جواو فيليكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى اللاعب البرتغالي جواو فيليكس المنضم حديثا إلى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم عدم تأثره أو انزعاجه من مقارنته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك لدى تقديمه أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن أتلتيكو مدريد دفع ما يزيد قليلا على 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بنفيكا البرتغالي، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ أتلتيكو مدريد.

وقال فيليكس (19 عاماً) بشأن مقارنته برونالدو: لا أهتم بذلك. إنني هنا من أجل العمل وتقديم المساعدة للفريق. وأضاف: كريستيانو رونالدو لاعب رائع، هو الأفضل الآن وربما الأفضل على الإطلاق... لقد تحدث معي كثيرا عن مدريد وقال إنه يحب المدينة كثيرا. لكن أنا هنا من أجل كتابة قصتي وكي أعلق بالأذهان بصفتي جواو فيليكس. كريستيانو هو كريستيانو، وأنا جواو فيليكس.

ومنح أتلتيكو مدريد اللاعب فيليكس قميص اللعب رقم "7"، الذي ارتداه من قبل أنطوان غريزمان، الذي يتوقع أن تبرم صفقة انتقاله إلى برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة.