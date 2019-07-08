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كلوب يتمنى استفادة لاعبيه من التتويج الأوروبي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد يورغن كلوب المدير الفني لفريق الإنجليزي لكرة القدم أنه يتمنى أن يستمد الفريق الحماس من لقبه في الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا، من أجل تحقيق المزيد خلال الموسم الجديد.

وكان ليفربول قد توج بلقب بالفوز على توتنهام في النهائي، لكنه أخفق في انتزاع أول لقب له في الممتاز منذ عام 1990، وأنهى الموسم بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي، إذ حصد 97 نقطة مقابل 98 نقطة للسيتي.

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وقال كلوب إن تتويج ليفربول باللقب الأوروبي يجب أن يكون مصدر إلهام له في الموسم الجديد. وأضاف في تصريحات لموقع نادي ليفربول: بالطبع سنمضي قدما... التتويج الأوروبي شيء يجب أن يمنح اللاعبين المزيد من الثقة، هذا هو الشيء المهم.

وقال كلوب إنه لا يشعر بالقلق من أن يؤدي ذلك النجاح إلى قناعة الفريق واكتفاءه بما حققه، مضيفا "لا يزال هناك الكثير للمنافسة من أجله".

وأضاف: لقد عشنا ذلك الشعور، خضنا النهائي وفزنا به ثم أتينا إلى المدينة ورأينا سعادة الناس. هذا شيء يمكن إدمانه والرغبة في الوصول إليه كثيرا.

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