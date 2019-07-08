مالي تُودع البطولة بعد الخسارة من ساحل العاج بهدف نظيف.. تعرف على التفاصيل

يلتقي اليوم منتخب مالي مع منتخب ساحل العاج في مباراة قمة ضمن منافسات دور ال16 من الكان 2019، ويحتضن استاد السويس المباراة التي تجمع بينهما، وقد تأهلت مالي بعدما تصدرت مجموعتها برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل مع تونس؛ بينما استطاعت ساحل العاج أن تتأهل لهذا الدور بعدما حصل على المركز الثاني في مجموعته.

موعد مباراة كوت ديفوار ومالي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة عصراً من استاد السويس في مصر، والساعة السابعة بتوقيت السعودية وقطر والثامنة بتوقيت أبو ظبي، وتُنقل أحداث اللقاء عبر قناة تايم سبورت على التردد الأرضي وعلى قناة بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية بتعليق حفيظ دراجي.

نتيجة مباراة كوت ديفوار ومالي

وقد التقت مالي مع كوت ديفوار 17 مباراة تاريخياً لم تُحقق مالي الفوز سوى في مباراة واحدة ودياً بينما فازت كوت ديفوار في 9 مباريات وتعادلت في 7 مباريات، وقد أكد مدرب مالي أن المباريات الماضية هي للتاريخ لكن الفريق جاهز لمباراة اليوم ويبحث بقوة عن الفوز في اللقاء والصعود لمباراة دور الثمانية واستكمال البطولة للوصول إلى نهايتها.

الدقيقة 5: خطأ لصالح مالي على حدود منطقة الجزاء وتسديدة تخترق الحائط البشري لتمر بين يدي الحارس الايفواري

الدقيقة 22: التعادل السلبي بين الفريقين عنوان اللقاء حتى الآن ومالي تُحاول الكرة في وسط الملعب أغلب المباراة وكوت ديفوار أقرب للتهديف في الشوط الأول

الدقيقة 38: ضربة حرة مباشرة لمنتخب كوت ديفوار ولكن منتخب مالي يحصل على خطأ لصالح حارس مرماه بعد التحام الحارس ولاعب ساحل العاج.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل المنتخبين بدون أهداف

الدقيقة 50: انطلاقة من الجانب الأيسر لمنتخب مالي واللاعب يخترق صفوف الدفاع ويدخل منطقة ال18 ويفقد الكرة بعد تعرضه للسقوط من تلقاء نفسه.

الدقيقة 75: كوت ديفوار تُسجل الهدف الأول في المباراة بعد عرضية تمر من الدفاع وحارس المرمى ومتابعة جيدة تضع الكرة في المرمى.

انتهت المباراة بفوز ساحل العاج بهدف دون رد وتتأهل لدور الثمانية