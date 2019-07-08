كوت ديفوار تتأهل لدور الثمانية بعد التغلب على مالي بهدف نظيف.. تعرف على التفاصيل

يبحث منتخب مالي عن فوزه الأول رسمياً أمام منتخب ساحل العاج في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وإذ فاز منتخب كوت ديفوار على منتخب مالي في أربعة لقاءات جمعتهما في النسخ السابقة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، لكن مدرب كوت ديفوار يُؤكد أن كل مباراة لها شأن خاص وظروف مُحيطة لذا عليهم اللعب بقوة دون النظر للتاريخ.

موعد مباراة مالي وكوت ديفوار

وتبدأ المباراة الساعة السابعة بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت الإمارات والسادسة بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت جرينتش، وتُنقل المباراة على الأقمار الصناعية حصرياً لصالح قنوات بي إن سبورت على قناة بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية بتعليق حفيظ دراجي، كما تُنقل على قناة تايم سبورت في مصر.

نتيجة مباراة مالي وكوت ديفوار

وقد أكد إبراهيما كمارا مدرب منتخب كوت ديفوار أن خروج منتخبات مثل مصر والمغرب من دور الستة عشر يُؤكد على صعوبة اللقاءات وعليهم الحذر الشديد في لقاء اليوم، وفيما أعرب مدرب مالي محمد مجاسوبا أن فريقه لعب بشكل جيد في مرحلة المجموعات وسيلعب اليوم للفوز في المباراة وكتابة التاريخ.

ووصل أمس باولين كلود دانو وزير الرياضة بدولة كوت ديفوار للأراضي المصرية قادما من دولة فرنسا للوقوف بجانب منتخب بلاده في هذا الدور الاقصائي ومؤازرته للوصول لدور ربع النهائي.

بعد مرور ثلث ساعة من عمر المباراة التعادل يُسيطر على اللقاء مع محاولات من جانب الفريقين ووصول إلى المرمى بدون خطورة وأداء عالي جدا من اللاعبين.

الدقيقة 38: خطأ وضربة حرة مباشر لمنتخب ساحل العاج وتصويبة ورأسية لكن مهاجم كوت ديفوار يصطدم بحار مالي والحكم يحتسب ضربة حرة مباشرة لحارس مرمى منتخب مالي.

الدقيقة 52: هجمة من جانب منتخب مالي على مرمى منتخب كوت ديفوار لكن اللاعب يفقد الكرة نتيجة لسقوطه أثناء الجري والحارس يتسلم الكرة بسهولة.

الدقيقة 72: هجمة من الجانب الأيمن لصالح كوت ديفوار ولكن تتحول إلى ضربة مرمى، ومالي تستعد لإجراء التغيير الثالث.

الدقيقة 76: ساحل العاج تُحرز الهدف الأول في المباراة

نهاية المباراة بتقدم ساحل العاج بهدف نظيف وتتأهل لدور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.