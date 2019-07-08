ستريم 4U: مباراة تونس وغانا بث مباشر يلا شوت Kora Star مشاهدة بث مباشر ماتش تونس اليوم كورة اون لاين...

مباراة تونس وغانا بث مباشر يلا شوت مباراة تونس اليوم كورة لايف بث مباشر تونس ضد غانا كورة اون لاين، حيث يخوض المنتخب التونسي مباراة الحسم والتأهل على ملعب الإسماعيلية أمام منتخب النجوم السوداء، ضمن الدور السادس عشر في كأس الأمم الأفريقية، وسط حالة من الآمال المعلقة في نسور قرطاج من أجل مواصلة المسيرة الكروية، بث مباشر مباراة تونس كورة ستار.

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يلا شوت مباراة تونس اليوم بدون تقطيع ويسعى المنتخبي التونسي إلى تعديل الأداء الخاص به، ومحاولة التألق في مباراة اليوم، بعد الأداء المخيب للآمال في مباريات دور المجموعات، وعلى وجه الخصوص يسعى نسور قرطاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن هُزم أمام نظيره الغاني في 6 مباريات رسمية، بث مباشر تونس وغانا الاسطورة موقع كورة لايف.

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مباراة تونس وغانا بث مباشر يوتيوب، ويريد الآخر مواصلة المشوار والمضي قدمًا في منافسات الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، حيث يبدأ اللقاء في تمام التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت المملكة السعودية، بإدارة الحكم فيكتور جوميز، ومساعديه زاكيلي سيويلا، سورو فاستوني وجاك ندالا تونس مباشر الآن.

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تشكيل تونس: معز حسن – الياس السخيري، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي – يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي، انيس البدري – وجدي كشريدة، ديلان برون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي.

وأشار معلول المدير الفني السابق للمنتخب، أن على اللاعبين اعتبار تلك المباراة هي النهائية من أجل بذل جهد أكبر وتركيز أكثر، ولما لا فهي مباراة الحسم، مؤكداً: “إما أن تكونوا رجالاً أو لا”.

وأشار آلان جيريس أن الفريق استعد تمامًا للمواجهة نفسيا وبدنيا على الرغم من قلة الوقت للتدريب على كافة فعاليات المباراة والتي تحتاج إلى تركيز كبير حول أساسيات لعب الفريق الآخر، وتم تقديم محاضرة نهائية إلى لاعبي الفريق لرفع الهم إلى أقصى حد.