Yalla بلس: مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر kora sport يلا شوت رابط سريع مباراة تونس ضد غانا مباشر...

بث مباشر مشاهدة مباراة تونس وغانا اليوم يلا شوت bein sport كورة لايف نقل حي الاسطورة يوتيوب، بكل شغف تترقب الجماهير العربية والتونسية بشكل خاص المواجهة الحاسمة التي تجمع بين منتخب تونس وغانا في ختام لقاءات دور الستة عشر من كأس الامم الافريقية 2019 والتي ستقام على ملعب الاسماعيلية في تواجد جماهيري لن يكون بالقليل وذلك لمساندة لاعبي نسور قرطاج ولاعب الوسط فرجاني ساسي، نرصد رابط يلا شوت مباراة تونس بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع كورة ستار بأمم افريقيا لكرة القدم.

تونس وغانا بث مباشر يلا شوت بين سبورت، تونس ضد غانا كورة اون لاين، وكشف الاتحاد الافريقي عن طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء اليوم وهو الجنوب افريقي فيكتور جوميز حكم ساحة ويعاونه زاخيلي سيويلا وفاتسواني والحكم الرابع سيكون نغامبو ندالا، تابعوا معنا رابط سريع للجوال مشاهدة ماتش تونس وغانا يوتيوب kora live عبر قناة bein sport hd max بتعليق الشوالي و time sport فهد العتيبي.

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مباراة تونس وغانا بث مباشر kora star يلا شوت حصري، ونجح المنتخب التونسي في الصعود لدور الـ 16 من كأس افريقيا بالرغم من فشله في تحقيق أي فوز على منافسيه بعد أن تعادل في جميع مبارياته بالمركز الثاني خلف مالي، أما النجوم السوداء فإنهم تمكنوا من التأهل بعدما احتلوا صدارة المجموعة السادسة برصيد خمس نقاط ولم يتذوقوا مرارة الهزيمة.

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تتوافد الجماهير التونسية بكثرة على مدرجات الاستاد من أجل متابعة المباراة القوية، كل التمنيات بالتوفيق للاعبي النسور لتحقيق الانتصار.

تشكيلة منتخب تونس الرسمية جاءت كالآتي: معز حسن – ياسين مرياح – ديلان برون – وجدي كشريدة – أسامة الحدادي – إلياس السخيري – فرجاني ساسي ـ غيلان الشعلالي – يوسف المساكني – أنيس البدري – ياسين الخنيسي.

تقابل المنتخبان في سبع مواجهات ببطولة افريقيا لم تتمكن تونس خلالهم من تحقيق الانتصار على غانا وستكون مباراة اليوم فرصة ثمينة لإسعاد الجمهور.

ولأول مرة منذ انطلاق النسخة الحالية سيشارك لاعب الزمالك فرجاني ساسي في تشكيلة منتخب بلاده بعدما قرر المدير الفني الاعتماد عليه.