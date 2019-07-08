الآن: نتيجة مباراة كوت ديفوار ومالي اليوم في لقاء انتظرته الجماهير الجزائرية لتحديد منافسهم

نقدم لكم نتيجة مباراة كوت ديفوار ومالي اليوم وملخص المباراة وأحداثها كتابيا، في احدى المباريات المنتظرة والقوية والتي يتوقع متابعي امم افريقيا منها الكثير على مستوى الاثارة والناحية الفنية يلتقي منتخب مالي مع ساحل العاج في مباراة حجز تذكرة العبور لدور ربع نهائي من البطولة الافريقية المقامة في مصر، فربما ستكون تلك المباراة هى الأمتع في هذا الدور نظرا لتقارب مستوى الفريقين حسب الآراء الصادرة من المحللين.
مباراة مالي وكوت ديفوار
وعن خروج منتخبي مصر والمغرب تحديدا في هذا الدور الاقصائي المبكر تحدث إبراهيما كمارا المدير الفني للأفيال الايفوارية مؤكدا أن هذا يعني صعوبة الموقف وضرورة توخي الحذر والتفكير في المباراة جيدا، بينما يرى نظيره محمد مجاسوبا أن منتخبه قادر على كتابة وصنع تاريخ فريد أمام ساحل العاج.
كوت ديفوار ومالي
ووضع مجاسوبا كل الاحتمالات في عقله وهذا يبدو واضحا حين ركز في التدريبات والمران الرئيسي في الأيام السابقة على تدريب اللاعبين على ركلات الترجيح من علامة الجزاء تحسبا للاحتكام إليها كما حدث في مبارتين حتى الآن كانت بين المغرب وبنين ومباراة مدغشقر والكونغو فهل يسبب تقارب مستوى الفريقين أن نشهدها للمرة الثالثة.
نتيجة مباراة كوت ديفوار ومالي اليوم
وتحدث كودجيا مهاجم الأفيال مبديا رغبته في الفوز اليوم ولكنه أكد على أنهم قد أخذوا درسا حين شاهدوا المنتخب المصري والمغربي خارج البطولة في هذا الدور وهو ما يدفعهم لترك التفوق التاريخي على مالي والتركيز في لقاء اليوم
وتأمل الأفيال أفيال ساجل العاج أن تكون هذه المشاركة مميزة لهم وتنتهي بحصدهم اللقب الثالث في تاريخهم فلم يفز المنتخب ببطولة كأس الأمم سوى مرتين كانتا في عامي 2015 و 1992
تشكيل المنتخب الايفواري للمباراة: جوبوهو – ونلو كوليبالي – جيان فيليب – إسماعيل تراوري – مامادو باكايوكو – سيرجي كانون – فرانك كيسي – دي سيري – جوناثان كودجيا – نيكولاس بيبي
- بداية اللقاء الآن بعد عزف النشيدين الوطنيين لمنتخبي مالي وكوت ديفوار، والحكم يجري القرعة وبداية شوط اللقاء الأول
- الدقيقة 5: تسديدة قوية على مرمى المنتخب الايفواري، والأفيال ترد بهجمة واعدة وأول 10 دقائق تشهد حماس وقمة في الآداء
- الدقيقة 30: التعادل السلبي مازال حاضرا وماريجا خطير جدا للمنتخب المالي الذي يقترب من التسجيل في هذه اللحظات
- الدقيقة 42: الشوط الأول يقترب من التعادل بعد ضياع فرصة خطيرة بعد تسديدة ماريجا من داخل منطقة الجزاء التي تمر بجوار القائم
- نهاية الشوط الأول من اللقاء المنتخب المالي يتعثر في التسجيل برغم الآداء الجيد والان مع بداية الشوط الثاني
- الدقيقة 52: مرور وتوغل من موسي ديجينيبو بعد تمريرة ماريجا ويدخل في مواجهة الحارس ولكن يتعثر في الكرة وضياع الهجمة الخطيرة من المنتخب المالي
- الدقيقة 71: بعد هجمة خطيرة ايفوارية المنتخب المالي يجد نفسه مطالبا بالتسجيل لعدم خطف المباراة من الجانب الآخر
- الدقيقة 76: بالفعل، زاها لاعب المنتخب الايفواري يتمكن من التسجيل في غفلة من الدفاع المالي
- نهاية اللقاء فوز كوت ديفوار بهدف وتصعد لمقابلة الجزائر