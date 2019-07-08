نتيجة مباراة كوت ديفوار ومالي اليوم في دور الستة عشر من أمم إفريقيا 2019

نتيجة مباراة كوت ديفوار ومالي في دور 16 من أمم إفريقيا 2019، وهي المباراة التي ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم، حيث نجح منتخب كوت ديفوار في احتلال المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط خلف المنتخب المغربي ورغم امتلاك المنتخب للعديد من العناصر الجيدة إلا انه لم يظهر بالشكل اللائق حتي الآن في المقابل منتخب مالي نجح في تصدر مجموعته بكل جدارة بعدما جمع في رصيده 7 نقاط وتفوق علي المنتخب التونسي في تلك المجموعة.

وستكون مباراة كوت ديفوار ضد مالي منقولة من خلال قناة بي أن سبورت ماكس HD1 بتعليق حفيظ دراجي، كما ستكون منقولة عبر قناة TIME SPORT مباشرة، وسيكون هناك استوديو تحليلي خاص بالمباراة للحديث عن أهم الجوانب الفنية خلال أحداث اللقاء، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة كوت ديفوار ومالي اليوم الإثنين الموافق 8-7-2019 في إطار مباريات دور 16 من أمم إفريقيا 2019 في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة على استاد السويس الجديد.

ستضم تشكيلة منتخب مالي اليوم كلا من: دجيجي ديارا في حراسة المرمى، هاماري تراوري – يوسف كوني – أمادوا هايدارا – ساما سيكو، عبدالله ديابي – موسي ديجينيبو – ممادو فوفانا – مولا واجي– لاسانا كوليبالي – موسي ماريجا.

تشكيلة منتخب كوت ديفوار تضم كلا من: سيلفان جبوهو في حراسة المرمى، وونلو كوليبالي – ويلفريد كانون – إسماعيل تراوري – جان جامين – سيري داي – فرانك كيسي – ولفريد زاها – ممادو بكايوكو – نيكولاس بيبي – جوناثان كودجيا.

نتيجة مباراة كوت ديفوار ومالي اليوم