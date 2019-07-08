تونس أمام غانا في مواجهة من العيار الثقيل..تشكيل منتخب تونس اليوم

سيجتمع منتخب تونس مع منتخب غانا اليوم في التاسعة مساء باستاد الإسماعيلية خلال جولات دور الـ16 بدوري كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً علي أرض مصر، وصعد منتخب تونس للدور الـ16 دون أي أنتصار حيث حقق 3 تعادلات.

منتخب تونس اليوم:

من المرجح أن يلعب آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، مباراة اليوم بتشكيل يشمل كلاً من:

في حراسة العرين: معز بن شريفية.

في خط الدفاع : رامي البدوي،ديلان برون، ياسين مرياح، وجدي كشريدة.

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في خط الوسط: يوسف المساكني، إلياس السخيري، كريم العواضي.

في خط الهجوم: وهبي الخزرى، طه ياسين الخنيسي، نعيم السليتى.

وأعطي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة تونس وغانا، في ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا، التي تحتضنها مصر، إلى الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، وسيعاونه في إدارة اللقاء، زاكيلي سيويلا وسورو فاستوني، بجانب الحكم الرابع جون جاك ندالا.