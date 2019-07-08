ستار StreaM: مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر كورة لايف AFCON Live كورة اون لاين بث مباشر تونس...

رابط مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر يلا شوت Kora live كورة لايف بث مباشر تونس وغانا كورة ستار Kora كورة اون لاين بث مباشر تونس يوتيوب الاسطورة جول العرب بجودات متعددة بث مباشر تونس، تتجه أنظار الجماهير التونسية بترقب شديد لمحيط ملعب الاسماعيلية والذي يحتضن اليوم قمة بين منتخبهم وأحد أكبر المنتخبات في القارة السمراء ألا وهو المنتخب الغاني في مباراة بصراع خاص للتواجد في المقعد الأخير من الثمانية الكبار ومواجهة منتخب مدغشقر مفاجأة الكان والذي حسم صعوده بالأمس على حساب الكونغو.

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بث مباشر تونس وغانا كورة ستار Kora star يلا شوت مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر كورة لايف بث مباشر تونس كورة اون لاين يوتيوب يلا شوت تونس وغانا بث مباشر لايف بلس، واعترف المدير الفني لمنتخب تونس جيريس بوجود مشكلة في الفريق في مباريات المجموعات وصفها بالكبيرة ولكنه أكد أنهم قد حللوا الوضع السابق لاكتشاف الأخطاء ومنع تكرارها في مباراة اليوم أمام غانا، وأعلن أن الحالة المعنوية للاعبين في تحسن بعد التأهل ولكنه اندهش من خروج الفرق الكبيرة أمثال مصر والمغرب ولكن لم يشغله بسبب تركيزه على لقاء الليلة.

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يلا شوت بث مباشر، تونس وغانا بث مباشر كورة ستار live Yalla يلا شوت مشاهدة مباراة تونس وغانا كورة اون لاين يوتيوب بث مباشر جودة متعددة الاسطورة بث مباشر تونس كورة لايف، وعلى الجانب الآخر الجانب الغاني فتحدث المدير الفني جيمس كويسي أبياه مؤكدا أنه البطولة أصبحت بلا مرشح واضح بعينه الآن بعد خروج حامل اللقب ووصيفه والمرشح الأقوى وأنه يعلم أن التاريخ لم يعد يلعب دورا في الكرة الحديثة ولكنه يثق في قدرات فريقه وسيقدم آداء أفضل مما كان أمام أحد المنتخبات القوية في القارة.

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نعرض لكم التشكيل التونسي لمباراة الليلة: معز حسن، وجدي كشريدة، ديلان برون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي، الياس السخيري، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي، انيس البدري