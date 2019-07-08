نتيجة مباراة كوت ديفوار ومالي اليوم الإثنين الموافق 8-7-2019 في إطار مباريات دور 16 بأمم إفريقيا...

نتيجة مباراة كوت ديفوار ومالي اليوم في كأس الأمم الإفريقية، تترقب جميع الجماهير العربية مباراة كوت ديفوار اليوم ضد مالي في واحدة من المباريات القوية بدور 16 بأمم إفريقيا 2019، وتعد مباراة كوت ديفوار ومالي محط اهتمام ومتابعة الكثير من عشاق كرة القدم العربية، حيث يسعي كوت ديفوار لتقديم مباراة قوية أمام الفريق المالي، والذي يقدم مستوي مميز خلال هذه البطولة.

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة كوت ديفوار ومالي مباشر اليوم الإثنين الموافق 8-7-2019 في دور 16 بأمم إفريقيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي على استاد السويس الجديد، وستكون مباراة مالي وكوت ديفوار منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وستكون المباراة منقولة عبر قناة bein sport max hd 1 بتعليق حفيظ دراجي.

تضم تشكيلة منتخب مالي اليوم أمام كوت ديفوار كلا من: دجيجي ديارا في حراسة المرمى، هاماري تراوري – يوسف كوني – أمادوا هايدارا – ساما سيكو، عبدالله ديابي – موسي ديجينيبو – ممادو فوفانا – مولا واجي– لاسانا كوليبالي – موسي ماريجا.

كما ستضم تشكيلة كوت ديفوار اليوم كلا من: سيلفان جبوهو في حراسة المرمى، وونلو كوليبالي – ويلفريد كانون – إسماعيل تراوري – جان جامين – سيري داي – فرانك كيسي – ولفريد زاها – ممادو بكايوكو – نيكولاس بيبي – جوناثان كودجيا.

نتيجة مباراة كوت ديفوار ومالي