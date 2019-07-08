رايولا: مفاوضات يوفنتوس مع “دى ليخت” نجحت فعلياً

ذكر مينو رايولا، وكيل أعمال ماتياس دي ليخت قلب دفاع أياكس الهولندي، أن اتصالات يوفنتوس مع موكله تحققت بالفعل، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأوضح مينو رايولا عن أمنيته بإتمام صفقة مدافع أياكس الهولندي ماتياس دى ليخت لصالح يوفنتوس الإيطالي.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أنه من المرجح لم يصل كل من يوفتوس وأياكس إلى اتفاق بعد من أجل ماتياس دي ليخت، لكن وكيله مينو رايولا أكد أن اللاعب أنهي كل رغباته الشخصية مع النادي الإيطالي.

وتابعت أن رايولا يعتقد تقديم يوفنتوس عرضاً بقيمة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو إضافية، وهذا ليس كبيرًا مثل عرض برشلونة، لكن النادي الذي يتعامل معه اللاعب هو النادي الإيطالي.