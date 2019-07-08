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دي يونج يرفض إرتداء القميص رقم 14 مع برشلونة لهذا السبب

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الهولندي فرانكي دي يونج لاعب الجديد رفض ارتداء القميص رقم 14 مع البارسا في الموسم الجديد 2019\2020، وقد تعاقد فريق برشلونة مع دي يونج من أياكس الهولندي خلال الصيف الحالي، في صفقة قدرت قيمتها 75 مليون يورو وبعقد يمتد  لخمس سنوات قادمة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، إن دي يونج رفض إرتداء القميص رقم الـ 14، لكى لا يدخل في مقارنات مع الأسطورة يوهان كرويف صاحب هذا القميص، ومن ثم يتجنب الضغوط التي يتم وضعها عليه في المستقبل داخل “كامب نو”.

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وأوضحت، إن فرانكي دي يونج حجز القميص رقم 21 لارتدائه مع برشلونة في الموسم القادم، وهو نفس الرقم الذي أرتداه مع أياكس الهولندى.

وتابعت، إنه في ظل أقتراح النادي الإسباني “برشلونة” على اللاعب إرتداء الرقم 14 ، على شرف يوهان كرويف، إلا أن دي يونج رفض اقتراح نادي برشلونة، بالإضافة إلى معرفته بأن زميله البرازيلي مالكوم هو صاحب هذا الرقم.

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