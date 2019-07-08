وصول ديسابر إستاد الدفاع الجوي لتوليه قيادة بيراميدر

قام المدير الفني السابق الفرنسي لمنتخب أوغندا سياستيان ديسابر الوصول إلى إستاد الدفاع الجوي، من أجل إعلان التولية للإدارة الفنية بفريق بيراميدر وبشكل مباشر وهذا سيتم ابتداء من الموسم القادم، كما أن نادي بيراميدر يعلن اليوم عن انعقاد مؤتمر صحفي سيتم في إستاد الدفاع الجوي، من أجل إعلان تفاصيل والمعلومات اللازمة عن التعاقد مع ديسابر.

يعتبر ديسابر من أقوى الأشخاص المرشحين من توليته قيادة بيراميدر بالموسم الجديد وهذا لأنه معروف بكفاءته وقدرته على تحمل هذه المسئولية، وكان ديسابر قد تولى قيادة منتخب أوغندا من أجل التأهل للدور الستة عشر في بطولة كأس الأمم الإفريقية وهذا قبل ما يقوم الاتحاد الأوروبي بإعلان انتهاء علاقتها أمس عن طريق التراضي.