مرتضى منصور عن سما المصري :" ايه القذراة دي مين النجاسة دي الي دخلت الاستاد"

كتب محمد بشاري

عبر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن غضبه الكبير بعد خسارة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية وخروجه على يد منتخب جنوب أفريقيا في الدور 16.

و نشر منصور فيديو وتحدث فيه عن الثغارات التي واجهت منتخب الفراعنة، وهاجم المدرب الذي لم يكن له أي رؤية على الإطلاق على حسب قوله.

وقام منصور بمهاجمة الفنانة سما المصري التي كانت متواجدة في استاد القاهرة، وقال دون أن يذكرها: (ازاي مصر تكسب وعيلة زي دي في المدرجات مطلعة لسانها تلحس، ازاي دي أصلًا دخلت، وحاطة البتاع. مين دخل النجسة دي، أنا مش ح اسيبك، أنا حبستك حبستك، لغيت قناتك لغيتها شطبتك من النقابة شطبتك.

وتابع: (ايه القذراة دي مين النجاسة دي يالي دخلت الاستاد. تتنتتي تاني حنتوشفي المرة دي يالي عمرك ما شوفيته، وانا ما ينزلش للمستويات الحقيرة دي).