سان جرمان "يستنكر" عدم التحاق نيمار بمعاودة التمارين للموسم الجديد

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أعرب نادي باريس سان جرمان الفرنسي الإثنين عن "استنكاره" عدم التحاق نجمه البرازيلي نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، بمعاودة التمارين تحضيرا للموسم الجديد، وسط التقارير عن رغبته بالعودة لناديه السابق برشلونة الإسباني.

وكشف نادي العاصمة أن نيمار "لم يحضر الى المكان وفي الزمان المحددين" لاستئناف التمارين، ومن دون إذن مسبق بذلك، مؤكدا أن "باريس سان جرمان يستنكر هذا الوضع وسيتخذ الإجراءات المناسبة".