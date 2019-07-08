صور.. نجوم الكرة والإعلام فى فرح ابنة مدافع الدراويش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حفل عائلى جمع الأهل والأصدقاء، احتفل سيد حسن مدافع الدراويش السابق فى جيل الثمانينيات بزواج ابنته "أية" والعريس "محمد" فى حضور لفيف من نجوم الكرة والإعلام وأصدقاء والد العروس، واستمتع الجميع بغناء حكيم وبوسى. الحضور من نجوم الكرة، الدوليين والأهلى والزمالك والإسماعيلى، علاء نبيل، جمال عبد الحميد، ربيع ياسين، عبد الظاهر السقا، ووليد صلاح الدين، محمد عمارة، ياسر ريان، صلاح أمين، مهاجم المقاصة الحالى، أحمد بلال، محمد فاروق، محمد صلاح أبو جريشة، طارق مصطفى، محمود عبد الحكيم، والإعلامى عصام شلتوت، والمخرج أحمد الشوربجى، وإسلام جمال لاعب طلائع الجيش، وإسلام كمال لاعب الأولمبى السكندرى.



























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