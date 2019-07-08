شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص استقالة أحمد مجاهد من عضوية اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حصل ”الخليج 365” على نسخة من الاستقالة التى تقدم بها أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، إلى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الساعات الماضية.



استقالة احمد مجاهد

وأعلن هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك بعد خروج المنتخب الوطنى الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليًا.

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وقال أبو ريدة، إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبى رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر فى شىء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادى والمعنوى على الوجه الأكمل.

وعن مصير الجهاز الفني والإدارى للفريق، أكد أنه مقال بالكامل بعدما خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها رغم تلبية كل مطالبه.

كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسئولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعًا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا.