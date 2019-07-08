شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعاقد مع النيجيري موسيس مهاجم الحدود 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، مع اللاعب النيجيرى إيدو موسيس مهاجم حرس الحدود، لمدة 4 سنوات بعد شرائه بشكل نهائى من نادى الحرس، وذلك ضمن الصفقات التى حددها المدير الفنى للمقاصة استعدادًا للموسم الكروى الجديد.

ووقع المهاجم النيجيرى على عقود انضمامه للمقاصة، ظهر اليوم الإثنين بحضور اللواء محمد عبد السلام، والدكتور عصام سراج مدير التعاقدات والاستثمار بالمقاصة وعبد الحميد عادل وأحمد زين العابدين وكيلى اللاعب.

وكان المدير الفنى للفريق قد أبدى إعجابه بإمكانيات وقدرات إيدو موسيس الهجومية وطلب من إدارة المقاصة ضمه لدعم هجوم الفريق.

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وتسلم الدكتور عصام سراج الاستغناء الرسمى عن اللاعب من مسئولى نادى الحرس، ومن المقرر أن يقوم وليد هويدى، مدير الكرة بالنادى، بقيد موسيس فى قائمة المقاصة باتحاد الكرة.

ويبلغ اللاعب إيدو موسيس من العمر 21 عامًا، وسجل مع حرس الحدود 8 أهداف بالدوري.

يذكر أن إدارة المقاصة، تعاقدت خلال الانتقالات الصيفية الجارية مع اللاعب صلاح أمين مهاجم فريق النجوم، فى إطار سياسية تدعيم صفوف الفريق باللاعبين المميزين للمنافسة بقوة خلال الموسم الجديد .