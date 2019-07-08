شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تنظم رحلة للإعلاميين الأجانب إلى الأهرامات غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا عن تنظيم رحلة إلى أهرامات الجيزة غدًا الثلاثاء، لمندوبي وسائل الأجنبية المتواجدة في مصر.

وتأتي الرحلة على هامش تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم التي يسدل الستار عليها يوم 19 يوليو الجاري.

وجهزت اللجنة أتوبيسات لنقل الاعلاميين الأجانب من أمام مقر اتحاد الكرة بالزمالك وستتحرك في العاشرة صباحًا.

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يذكر أن منتخب مصر ودع بطولة أمم افريقيا من الدور الـ16 على يد جنوب أفريقيا بعد خسارته بهدف نظيف، وأعلن هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليًا.

وقال أبو ريدة إن هذا القرار يأتي كإلتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شىء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.

وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها رغم تلبية كل مطالبه.

كما أكد أبو ريدة أنه من واقع المسئولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعًا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا.