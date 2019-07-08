شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى يعتذر للجماهير بعد توديع كأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر أحمد حجازى نجم دفاع منتخبنا الوطني ونادي ويست بروميتش الإنجليزي لجماهير الكرة المصرية بعد توديع منتخبنا الوطني لبطولة كأس الأمم الافريقية، وكتب أحمد حجازى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏بعتذر لكل الناس كان نفسنا نحقق حلمكوا وحلمنا في لأرضنا ووسط جماهيرنا ولأهلنا.. بشكر كل واحد ساندنا من المدرجات أو من البيت أو بالدعاء أو بالنقد وإن شاء الله المنتخب يرجع أقوي..حقكوا_علينا"

وتسلم لاعبو المنتخب الوطني مكافأة التأهل إلى دور الـ16 قبل مباراة أمس أمام جنوب أفريقيا، وقدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب، إلا أنه تم خصم مكافأة الفوز على الكونغو وأوغندا من عمرو وردة، لاسيما أنه تم تسجيل اللاعب "غياب" في المباراتين.

وكان اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، قرر صرف مكافآت فورية للاعبى المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير أجيرى، بعد التأهل إلى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2019، كأول المجموعة الأولى.. ويحصل كل لاعب بالمنتخب على مبلغ 50 ألف جنيه وفقًا للائحة المكافآت الداخلية الخاصة بالفريق.

Advertisements