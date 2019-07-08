شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا تؤخر حصول الزمالك على ملايين الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن عدم وصول المكافآت المالية الخاصة بفوز الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية هذا الموسم رغم التأكيدات وفقًا للائحة أن المكافأة يحصل عليها النادى الأبيض خلال شهر من التتويج بلقب البطولة وأوضح المصدر ذاته إن تأخر الحصول على المكافآت بسبب انشغال مسئولى الاتحاد الأفريقى ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

وينتظر الزمالك الحصول على 21 مليون جنيه مكافأة التتويج بلقب الكونفدرالية وهى المكافأة المحددة من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للفائز بلقب البطولة، توج الزمالك باللقب فى نسختها المنقضية على حساب نهضة بركان المغربى بعد الفوز على الفريق المغربى فى نهائى البطولة بركلات الترجيح.

يذكر أن لائحة الكونفدرالية تقتضى بحصول الفائز بها على المكافأة فى غضون شهر وفاز الأبيض بلقبها يوم 26 من الشهر الماضى لذلك طبقًا للائحة كان من المفترض أن تصل المكافأة إلى خزينة القلعة البيضاء خلال الأسبوع الماضى على أن يخصم الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" منها نسبته فى تذاكر المباريات بجانب الغرامات، إن وجدت على النادى الأبيض، خلال مشوار البطولة الأفريقية، لكن تأخر الكاف فى إرسال المكافأة إلى القلعة البيضاء نظرًا للانشغال بالبطولة الأفريقية الجارية وينتظر مسئولو الزمالك خلال الساعات المقبلة الحصول على مكافأة الكونفدرالية.