شكرا لقرائتكم خبر عن أنورثوسيس القبرصى يتقدم على الزمالك بهدفين فى الشوط الأول وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول لمواجهة فريق الزمالك وأنورثوسيس فاماغوستا القبرصي بخسارة الأبيض بهدفين دون رد، فى المباراة الودية الثانية في معسكر قبرص الخارجى وذلك ضمن استعدادات الأبيض لعودة الدورى الممتاز.

وجاء الهدف الأول من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، بينما جاء الثاني من خطأ دفاعي، ورغم ضغط الزمالك فى ربع الساعة الأخيرة من الشوط إلا أن سوء التوفيق صادف أيمن حفني فى تصويبة رائعة مرت بجوار القائم وأخرى من عمر السعيد.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمد عبد الغنى، محمود الشحات، عبد الله جمعة.

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خط الوسط: محمود عبد العزيز ويوسف حسن ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وأيمن حفنى.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: عمر صلاح - محمود عبد المنصف - محمد عبد السلام- يوسف محمود مساك 2000- بهاء مجدي - حازم إمام – كماتشو - محمد حسن - محمد ابراهيم - يوسف أوباما – إبراهيم حسن- أحمد سيد زيزو - حميد أحداد.

ويعتبر أنورثوسيس فاماغوستا ضمن أندية القمة بالدورى القبرصى وسبق له الفوز ببطولة الدوري 13 مرة وبطولة الكأس عشر مرات وقد احترف بين صفوفه مجدى طلبه نجم الزمالك والأهلي السابق وكذلك أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك الحالي والذي حقق معه الفوز بالدرع موسم 2007 - 2008.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال على خوض ثلاث مباريات ودية عقب الخسارة فى الودية الأولى يوم الجمعة الماضى من إيل ليماسول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف وستكون ثانى الوديات اليوم أمام فاماغوستا ثم مباراتين أيام 10 و 12 يوليو الجاري، قبل العودة الى القاهرة ويستعد الزمالك لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.