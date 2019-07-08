نيمار يغيب عن تدريبات باريس "بدون إذن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غياب لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا عن اليوم الأول لتدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد (2019-2020).

وقال باريس في بيان رسمي إنه تم استدعاء نيمار للانتظام في تدريبات الفريق، إلا أن اللاعب لم يحضر في الوقت والمكان المتفق عليهما بدون إذن مسبق.

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وأضاف نادي العاصمة عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين: "يشجب باريس سان جيرمان هذا الموقف، وسيتم اتخاذ التدابير المناسبة الناتجة عنه".

يأتي هذا في الوقت الذي يرتبط فيه صاحب الـ27 عامًا بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يُذكر أن نيمار رحل عن البارسا عام 2017، بعدما دفع "PSG" مبلغ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقده، ليصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم.