محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
نجح فريق الزمالك في تحقيق التعادل أمام أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما خلال معسكر الفريق الأبيض الحالي في قبرص.
ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من عماد السيد وحمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود الشحات وعبد الله جمعه ومحمود عبد العزيز ويوسف حسن ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وأيمن حفني وعمر السعيد.
وخلال الشوط الأول، تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور وسنحت للزمالك أكثر من فرصة خطرة إلا أن الفريق لم يستغلها للتسجيل في حين سجل الفريق القبرصي هدفين في الدقائق الأخيرة لينتهي الشوط بتقدم أنورثوسيس فاماغوستا.
وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني لفريق الزمالك بمحمد عبد السلام بدلا من محمود الشحات ويوسف أوباما بدلا من يوسف حسن ومحمد إبراهيم بدلا من محمد عنتر وبهاء مجدي بدلا من النقاز وحازم إمام بدلا من أيمن حفني وأحمد سيد زيزو بدلا من مدبولي وحميد أحداد بدلا من عمر السعيد.
الفريق القبرصي زاد من صعوبة المهمة على لاعبي الزمالك بعدما سجل الهدف الثالث مع بداية الشوط الثاني.
وانتفض لاعبو الزمالك وسجلوا ثلاثية ليعود الفريق الأبيض من بعيد، حيث أحرز أوباما الهدف الأول في الدقيقة 53 وسجيل احداد الهدف الثاني في الدقيقة 75 قبل أن يحرز محمد ابراهيم هدف التعادل من ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الثاني بثلاث دقائق لينتهي اللقاء بالتعادل.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يحول تأخره لتعادل مثير بمباراة وديه أمام أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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