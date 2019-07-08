مهاجم جنوب إفريقيا يشرح.. كيف خدع حجازي في هدف إقصاء مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

يرى ليبو موتيبا مهاجم منتخب جنوب إفريقيا، أن فريقه يمكنه تحقيق إنجازات أكبر والذهاب إلى أبعد مدى في بطولة كأس الأمم الإفريقية ، ولكن بشرط الاحتفاظ بنفس العقلية الإيجابية التي تحلوا بها في الفترة الماضية، ونتج عنها الفوز على المنتخب المصري في دور الستة عشر من البطولة.

وقال موتيبا في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم "في المباراة ضد مصر، بذل اللاعبون مجهودا كبيرا، وكنا في قمة التركيز، نحن الأن بحاجة إلى مواصلة ذلك، فالفوز على مصر منحنا حافزا كبيرا ورفع روحنا المعنوية، وبات لدينا المزيد من الشغف باللعب أمام نيجيريا، نحن بحاجة إلى عقلية إيجابية، وهذه تعليمات مدربنا ستيوارت باكستر، سر نجاحنا هو اتباع تعليمات المدرب".

وأضاف: "باكستر يعرف ما يجب علينا فعله ضد نيجيريا، هو المسؤول عن المباراة وسوف نتبع تعليماته، لقد منحنا دفعة قوية أمام مصر، ونحن مستعدون لمواجهة نيجيريا، نريد أن نقدم كل شيء في هذه المباراة، نيجيريا واحد من عمالقة إفريقيا، ولكن لسنا متأكدين إن كانوا أسرع من المصريين أو أكثر ذكاء؟".

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وأكمل: "في مباراة مصر، قال لي المدرب أريدك أن تحتفظ بالكرة حتى يصل المهاجمون إلى منطقة الجزاء، لقد شرح لنا هدف الفوز على مصر قبل لعب المباراة".

وأوضح: "استلمت الكرة بعد لمسة سريعة من زملائي، اعتقد مدافع مصر أحمد حجازي أنني سألعب للأمام للتسجيل، وغيرت أسلوب اللعب ولعب الكرة بشكل مباشر وبسيط".

وأتم قائلا: "لم أكن تحت ضغط للتسجيل ضد مصر، الأهم بالنسبة لي هو فوز الفريق، التسجيل مكافأة، ولكن الأهم أن يتخلى اللاعبون عن الجوائز الفردية والتركيز على مصلحة الفريق ككل، سوف نتبع تعليمات مدربنا لأنها سر نجاحنا".

يذكر أن منتخب مصر ودع كأس الأمم بعد الخسارة من جنوب إفريقيا (1-0) مساء السبت في دور الـ16 من المسابقة القارية.