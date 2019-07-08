السفير الجزائري: واثق من دعم شباب السويس لـ"الخضر" في أمم أفريقيا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، نذير العرباوي، سفير دولة الجزائر في القاهرة، وذلك بمكتبه في الديوان العام للمحافظة، للتنسيق لاستقبال المنتخب الجزائري في السويس، والذي يلعب على أرض الاستاد الجديد في الدور ربع النهائي أمام الفريق الفائز في مباراة اليوم بين مالي وكوت ديفوار.

وقال "العرباوي" إن مصر حققت نجاحًا باهرًا في تنظيم البطولة، وشاهد العالم ذلك في حفل افتتاح الدور الأول للبطولة والذي أبهر الجميع.

وأضاف سفير الجزائر، أن المستوى الذي شاهده من تنظيم وحفاوة استقبال يؤكد استحقاق مصر لتنظيم كأس العالم لكرة القدم في الأعوام المقبلة.

وأشاد السفير الجزائري، بمشجعي السويس واعتبر أنهم جزءًا من نجاح البطولة وخروج مباريات المجموعة الخامسة بشكل رائع، بسبب حضورهم المباريات، خاصة مباريات نسور قرطاج، ورفعوا علم تونس وشجعوا اللاعبين.

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واستطرد، أنه واثق من مؤازرة ودعم أهالي السويس للمنتخب الجزائري في المباراة المقبلة يوم الخميس، من أجل التأهل للدور نصف النهائي.

من جانبه قال اللواء عبد المجيد صقر، إن الجهاز التنفيذي سيوفر كافة وسائل الراحة لبعثة المنتخب الجزائري خلال إقامته في منطقة "السخنة"، مع تأمين انتقالات الفريق من مقر الإقامة إلى ملعب التدريب وخلال حضوره للسويس يوم المباراة.

وأشار إلى أن أهالي السويس، سيدعمون منتخب الجزائر خلال المباراة، كما دعموا منتخب تونس خلال مبارياته على أرض ستاد السويس.

وأضاف المحافظ: "منتخب الجزائر قدم مستويات رائعة في مباريات الدور الأول وأبهر المتابعين خلال مباراة الأمس أمام منتخب غينيا.