أبياه يُعلن تشكيل غانا لمواجهة تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا التشكيل الذي يخوض به مباراة تونس المقرر انطلاقها في االتاسعة مساء اليوم الإثنين على ملعب الإسماعيلية بدور ال16 لكأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

وكان منتخب غانا قد تأهل لدور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا، بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بينما وصل منتخب تونس إلى هذا الدور بعد احتلال المركز الثاني بالمجموعة الخامسة.

جاء تشكيل غانا للمباراة كالاتي.

حراسة المرمى : ريتشارد أوفيري

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خط الدفاع : بابا رحمان - أندي يادوم - جون بوي

خط الوسط : نوح قاسم - مبارك واكسو - أفري أكوا - توماس بارتي.

خط الهجوم : صامويل أوسو - أندريه أيو - جوردان أيو.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة تونس وغانا، منتخب مدغشقر بدور الـ 8 لكأس الأمم الأفريقية 2019.