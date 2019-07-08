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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
قدم أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر، اعتذاره للجماهير بعد توديع كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن الفريق سيعود أقوى.
وكتب حجازي عبر تويتر: "بعتذر لكل الناس، كان نفسنا نحقق حلمكوا وحلمنا في ارضنا ووسط جماهيرنا واهلنا".
وأضاف: "بشكر كل واحد ساندنا من المدرجات او من البيت او بالدعاء او بالنقد، وان شاء الله المنتخب يرجع اقوي".
يذكر أن المنتخب ودع كأس الأمم بعد الخسارة من جنوب إفريقيا (1-0) مساء السبت في دور الـ16 من المسابقة القارية.
كانت هذه تفاصيل خبر حجازي يعتذر: أشكر كل من ساندنا بالنقد.. والمنتخب سيعود أقوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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