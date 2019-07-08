مصدر في الزمالك لمصراوي: لم تصلنا مكافأة الفوز بالكونفدرالية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن عدم وصول المكافآت الخاصة بفوز الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية في نسختها الأخيرة ، والتي فاز بها الفريق الأبيض على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن المكافآت الخاصة بفوز الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية في نسختها الأخيرة لم تصل حتى الآن، رغم أن لائحة البطولة تنص على منح المكافأة للبطل في خلال شهر من التتويج بلقب البطولة.

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وأوضح، أن تأخر الحصول على المكافآت بسبب انشغال الاتحاد الأفريقى ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

ومن المقرر أن يحصل على 21 مليون جنيه كمكافأة بعد الفوز بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى بعد الفوز على الفريق المغربى فى نهائى البطولة بركلات الترجيح.

وطبقا للائحة، فان الزمالك الفائز بلقب الكونفدرالية كان مقرر له أن يحصل على المكافأة فى خلال شهر وفاز الأبيض بلقبها يوم 26 من الشهر الماضى .