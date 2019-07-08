الصفقة الثالثة لميدو.. المقاصة يضم هداف الحدود رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم النيجيري إيدو موسيس لاعب فريق حرس الحدود ليصبح الصفقة الثالثة للفريق الفيومي في الموسم الجديد.

ووفقًا لما جاء في بيان المركز الإعلامي لنادي المقاصة، فإن اللاعب وقع على عقد مدته أربعة أعوام بعد موافقة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد للفريق على ضم اللاعب.

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وأصبح المهاجم النيجيري الصفقة الثالثة للفريق الفيومي بعد التعاقد مع صلاح أمين من نادي النجوم، ولاعب الوسط الأوغندي خالد أوتشو.

واستطاع موسيس صاحب الـ21 عامًا أن يقدم موسمًا لافتًا رفقة فريق حرس الحدود بعدما سجل 8 أهداف في المسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن أحمد حسام "ميدو" تولى المهام الفنية للمقاصة ليكون بديلاً لطلعت يوسف والذي رحل عن قيادة الفريق الفيومي قبل نهاية الموسم الحالي.