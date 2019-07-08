16 أتوبيسًا تنقل مشجعي كوت ديفوار ومالي في السويس - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

وصل مشجعو منتخبي مالي وكوت ديفوار في 16 أتوبيس، إلى ستاد السويس الرياضي، لمتابعة المباراة المقامة على أرض السويس في إطار الدور الثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأقلت 10 أتوبيسات، مشجعين من أبناء الجالية الإيفوارية في مصر، بالإضافة لعدد محدود من المشجعين الذين وفدوا من كوت ديفوار، بينما وصل 300 من مشجعي منتخب مالي من أبناء الجالية أيضًا وبينهم عدد كبير من الطلاب الدارسين في جامعات مصر.

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وخصصت مقاعد الدرجة الثالثة شمال لمشجعي كوت ديفوار، بينما دخل مشجعي مالي عبر بوابة الثالثة يمين.

وشهدت المدرجات حضور شباب السويس، الذين شجع عدد منهم منتخب كوت ديفوار.

وأغلقت قوات تأمين الاستاد الطريق المؤدي إليه، وكذلك الطريق الممتد بين الكورنيش وشارع الجلاء، وأخلت المنطقة من أية سيارات.