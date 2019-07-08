تشكيل تونس لمواجهة غانا.. ساسي يبدأ.. وثلاثي في الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل نسور فرطاج لمواجهة غانا، في لقاء ضمن منافسات دور الـ 6 بكأس الأمم الأفريقية 2019.
وقرر جريس الدفع بفرجاني ساسي، لاعب الزمالك في تشكيل منتخب تونس منذ البداية، على أن يتواجد ثلاثي هجومي قاعدته االمساكني وانيس البدري وأمامهم طه ياسين الخنيسي.
وجاء تشكيل تونس على النحو التالي:
حراسة المرمى: معز حسن
خط الدفاع: وجدي كشريدة، ديلان برون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي.
خط الوسط: الياس السخيري، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي.
خط الهجوم: يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي، انيس البدري.
ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة تونس وغانا، منتخب مدغشقر بدور الـ 8 لكأس الأمم الأفريقية 2019.
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