مفاوضات يوفنتوس وأياكس تصل إلى طريق مسدود

أسفر العرض الذي قدمه يوفنتوس بقيمة 50 مليون يورو، دون احتساب المتغيرات، لضم مدافع أياكس أمستردام، ماتيس دي ليخت، إلى جمود المفاوضات بين الناديين، حسبما ذكرت صحيفة دي تيليغراف الهولندية اليوم الإثنين.

فقد توصل النادي الإيطالي إلى اتفاق مع المدافع ليلعب بصفوفه خلال المواسم الخمسة المقبلة، إلا أن أياكس يرى أن عرضاً بقيمة 50 مليون يورو “منخفضاً للغاية”، وفقاً للصحيفة الأكثر انتشاراً في هولندا، ومن ثم وصلت المفاوضات بين الجانبين إلى حالة جمود.

ويرجع أصل هذا الجمود إلى اتفاق توصل إليه دي ليخت وأياكس الصيف الماضي، وبموجبه كان يفترض أن يتمكن اللاعب من الانتقال إلى ناد آخر إذا عرض الأخير ما بين 45 و50 مليون يورو، ولكن إدارة النادي الهولندي تعتبر الآن هذه القيمة غير كافية.

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وتؤكد الصحيفة أن الاتفاق بين اللاعب والنادي حظي بشهود، مثل والد دي ليخت، فرانك دي ليخت، وأحد مستشاريه باري هولشوف، ولكنه لم يوثق كتابة بشكل رسمي.

وأكد ممثل دي ليخت، مينو رايولا، للصحيفة أن اللاعب لا يفكر في إحالة المسألة للمحاكم، ولكنه شدد على وجود اتفاقيات بين ماتيس وأياكس.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب صاحب الـ19 عاماً الإثنين، إلى تدريبات أياكس، ولكنه يأمل ألا يضطر أن يحضر للمشاركة في فترة الاستعدادات للموسم الجديد في النمسا، التي يبدأها الفريق السبت المقبل.