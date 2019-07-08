رسالة مؤثرة من محمد الشناوي عقب الخروج الإفريقي

في أول تعليق له على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وجه محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، رسالة للجماهير المصرية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وودع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، وهو ما ترتب عليه إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.