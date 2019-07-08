رسميًا.. توتنهام يمدد عقد ثنائي الفريق حتى 2024

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، رسميًا اليوم الإثنين، تمديد تعاقده مع ثنائي الفريق هاري وينكس وبن ديفيس، حتى صيف 2024. هاري وينكس وبن ديفيس، حتى صيف 2024. وأصدر النادي بيانًا عبر موقع الألكتروني الرسمي، أكد أن ثنائي الفريق مددا تعاقدهما مع السبيرز حتى 2024 .

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