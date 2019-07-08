شاهد.. على البحراوي:اختيار أجيري كان خاطئًا من البداية

أكد على البحراوي مدير التحرير بجريدة الوفد، أن اختيار المكسيكي خافيير أجيري كان خاطئًا من البداية، وأن المدرب كان يتقاضى راتبًا كبيرًا بالنسبة لإمكانياته.

وقال البحراوي" كيف كان أجيري يتقاضى مرتب 108 ألف دولار، كأغلى راتب من بين كل مدربي بطولة الأمم الإفريقية، وهناك الكثير من المديرين

الفنيين الكبار يتقاضون أقل من هذا أمثال سيدورف مدرب الكاميرون ورينارد مدرب المغرب.

وأضاف البحراوي:" لماذا كان أجيري يتقاضى مرتبا أعلى من جمال بلماضي، مدرب الجزائر الذي قاد فريقه لدور ربع النهائي، وأعاد الروح مرة أخرى للنسور

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الخضر، ويتقاضى فقط 55 ألف دولار".

وعلق أيضَا قائلاً" كيف لاتحاد الكرة أن يدفع هذا المبلغ الضخم في أجيري، لا بد من محاسبة من اتفق على دفع هذا المرتب الخيالي للمدرب المكسيكي، وإذا قمنا بالمقارنة بينه وبين كوبر سنجد أنه لا يوجد فرق، ولم يقم بإضافة أي شيء للكرة المصرية، ولكن استمر مسلسل الإخفاق، ومسلسل الصدمة الدائم الذي نتعرض له".

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