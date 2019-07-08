إنتر ميلان يواصل مفاوضاته لضم باريلا

يسعى نادى إنتر ميلان لاتخاذ خطوة جديدة نحو ضم الايطالى نيكولو باريلا لاعب نادى كالياري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، اليوم الاثنين أن بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان، سيجتمعاليوم مع توماسو جوليني رئيس نادى كالياري لمناقشة ضم باريلا.
وأضافت أن ماروتا قد يجتمع أيضًا مع الرئيس التنفيذي لروما في ظل رغبة النيراتزوري على التعاقد مع البوسني
وأشارت إلى أن كلا من باريلا ودجيكو حريصان على الانتقال إلى سان سيرو، إلا أنه يتبقى فقط التوصل لاتفاق مع الناديين.
وأوضحت الصحيفة أن انتر ميلان قد يدفع ببعض لاعبيه الشباب في صفقة تبادلية، مع باريلا ودجيكو، لخفض المقابل المادي الذي سيتم دفعه.
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