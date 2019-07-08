الزوجى المصرى يحرز ذهبيـة بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث

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توج الزوجى المصرى مهند طارق وشريف ياسر بذهبيـة تتابع الرجال ببطولة العالم للناشئين "تحت 21 سنة" للخماسي الحديث والمقامة حالياً من 5 حتى 14 يوليو الجارى بمدينة جونكوف البولندية .
وأحرز الزوجي المصري الميدالية الذهبية محققاً 1483 نقطة فيما حصد الميدالية الفضية الزوجي البولندى بمجوع نقاط 1474 ، كما فاز الزوجي الفرنسى بالميدالية البرونزية بمجموع نقاط 1464 نقطة ، بينما أحرز المنتخب الروسى المركز الرابع والمنتخب الإيطالى المركز الخامس بينما جاء المنتخب الكورى فى المركز السادس ، يذكر أن قد تأهل لبطولة العالم فى زوجى الرجال 18 دولة .
الجدير بالذكر أن الزوجى المصرى تصدر المركز الأول فى مسابقات سلاح سيف المبارزة ، بينما جاء فى المركز التاسع فى مسابقة السـباحة ، وجاء فى المركز الأول فى مسابقةالفروسية حتى إقتنص الذهبية بعد نهاية مسابقات الليزر – رن "الرماية والجرى"
هذا وقد اختتمت مسابقات تتابع الناشئات أمس 7 يوليو الجارى والتى شارك بها الزوجى سلمى أيمن ومريم عامر حيث حصلن على المركز الثانى فى مسابقة السلاح سيف المبارزة وحصلا على المركز الثانى فى مسابقة السباحة بينما حصلا على المركز الخامس فى مسابقة الفروسية ولم يوفقهن الحظ بعد مسابقات الليزر – رن "الرماية والجرى" للحصول على ميدالية وأنهين المسابقة بالحصول على المركز الرابع محققاً 1333 نقطة فيما حصد الميدالية الذهبية الزوجي الروسى بمجوع نقاط 1365 ، وحصد الميدالية الفضية الزوجي البريطانى بمجوع نقاط 1354 ، كما فاز
يذكر أن بعثة المنتخب القومى المشاركة بالبطولة تتكون من اللاعبين "أحمد الجندى "حامل اللقب 2018" ، شريف ياسر ، مهند طارق ، على الدين سويلم ، واللاعبات هايدى عادل ، سلمى أيمن ، مريم عامر ، أميرة قنديل ، نورين بولس ، ويرافقهم رؤوف حسام المدير الفنى للناشئات ، عمرو سيد مدير فنى الناشئين ، محمد غيث مدرباً للسلاح ، خالد السنباطى مدرباً للفروسية ، محمد نجاح للياقة البدنية ، هند عيسى أخصائى تأهيل نفسى وحركى ، عصام زايد مدرباً للرماية .
هذا وتستكمل فعاليات البطولة غداً الثلاثاء 9 يوليو الجارى بتصفيات الدور قبل النهائى ناشئات واليوم التالى تصفيات الدور قبل النهائى ناشئين على أن تقام مسابقات نهائى الناشئات يوم الخميس 11 يوليو ومسابقات نهائى الناشئين يوم الجمعة 12 يوليو ، وتختتم فعاليات البطولة يوم السبت 13 يوليو بمسابقات الزوجى المختلط .
وتعود البعثة إلى مصر يوم الأحد 14 يوليو الجارى .
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