الزوجى المصرى يحرز ذهبيـة بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث

توج الزوجى المصرى مهند طارق وشريف ياسر بذهبيـة تتابع ‏الرجال ببطولة العالم للناشئين "تحت 21 سنة" للخماسي الحديث ‏والمقامة حالياً من 5 حتى 14 يوليو الجارى بمدينة جونكوف البولندية .‏

وأحرز الزوجي المصري الميدالية الذهبية محققاً 1483 نقطة فيما حصد ‏الميدالية الفضية الزوجي البولندى بمجوع نقاط 1474 ، كما فاز الزوجي ‏الفرنسى بالميدالية البرونزية بمجموع نقاط 1464 نقطة ، بينما أحرز ‏المنتخب الروسى المركز الرابع والمنتخب الإيطالى المركز الخامس بينما ‏جاء المنتخب الكورى فى المركز السادس ، يذكر أن قد تأهل لبطولة العالم ‏فى زوجى الرجال 18 دولة .‏

الجدير بالذكر أن الزوجى المصرى تصدر المركز الأول فى مسابقات ‏سلاح سيف المبارزة ، بينما جاء فى المركز التاسع فى مسابقة السـباحة ، ‏وجاء فى المركز الأول فى مسابقة

الفروسية حتى إقتنص الذهبية بعد نهاية ‏مسابقات الليزر – رن "الرماية والجرى"‏

هذا وقد اختتمت مسابقات تتابع الناشئات أمس 7 يوليو الجارى والتى ‏شارك بها الزوجى سلمى أيمن ومريم عامر حيث حصلن على المركز ‏الثانى فى مسابقة السلاح سيف المبارزة وحصلا على المركز الثانى فى ‏مسابقة السباحة بينما حصلا على المركز الخامس فى مسابقة الفروسية ولم ‏يوفقهن الحظ بعد مسابقات الليزر – رن "الرماية والجرى" للحصول على ‏ميدالية وأنهين المسابقة بالحصول على المركز الرابع محققاً 1333 نقطة ‏فيما حصد الميدالية الذهبية الزوجي الروسى بمجوع نقاط 1365 ، وحصد ‏الميدالية الفضية الزوجي البريطانى بمجوع نقاط 1354 ، كما فاز

‏الزوجي التشيكى بالميدالية البرونزية بمجموع نقاط 1348 نقطة.‏

يذكر أن بعثة المنتخب القومى المشاركة بالبطولة تتكون من اللاعبين ‏‏"أحمد الجندى "حامل اللقب 2018" ، شريف ياسر ، مهند طارق ، على ‏الدين سويلم ، واللاعبات هايدى عادل ، سلمى أيمن ، مريم عامر ، أميرة ‏قنديل ، نورين بولس ، ويرافقهم رؤوف حسام المدير الفنى للناشئات ، ‏عمرو سيد مدير فنى الناشئين ، محمد غيث مدرباً للسلاح ، خالد السنباطى ‏مدرباً للفروسية ، محمد نجاح للياقة البدنية ، هند عيسى أخصائى تأهيل نفسى ‏وحركى ، عصام زايد مدرباً للرماية .‏

هذا وتستكمل فعاليات البطولة غداً الثلاثاء 9 يوليو الجارى بتصفيات الدور ‏قبل النهائى ناشئات واليوم التالى تصفيات الدور قبل النهائى ناشئين على ‏أن تقام مسابقات نهائى الناشئات يوم الخميس 11 يوليو ومسابقات نهائى ‏الناشئين يوم الجمعة 12 يوليو ، وتختتم فعاليات البطولة يوم السبت 13 ‏يوليو بمسابقات الزوجى المختلط .‏

وتعود البعثة إلى مصر يوم الأحد 14 يوليو الجارى .‏

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