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بتروجت يتمسك بحقه في إلغاء الهبوط الموسم الحالي

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أصدر نادي بتروجت بيانا رسميا للمطالبة بإلغاء الهبوط في الموسم الحالي للدوري الممتاز، وذلك بعد هبوطه إلى القسم الثاني خلال المسابقة التي ستتواصل بعد منافسات أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر.

وقال النادي البترولي من خلال البيان "في إطار المطالبة بحقوق نادي بتروجت بعد عدة مخاطبات رسمية لاتحاد الكرة للنظر فى القصور التنظيمى للمسابقة الذى ترتب

عليه هبوط النادى لدورى الدرجة التانية و تجاهل الاتحاد لمطالب النادى فقد تم اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية و تم رفع دعوي أطرافها (نادي بتروجت - نادي الداخلية - نادي النجوم) ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم للمطالبه بإلغاء الهبوط فى
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مسابقه الدوري العام موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ و وذلك بعد ما تم لمسه من عدم توفيق الاتحاد المصرى فى إدارة مسابقة الدوري والتوقفات غير المدروسة وضغط المباريات لفرق دون الأخري مما ترتب عليه عدم تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة في مسابقة الدوري العام".

وقد تم تحديد جلسه أمس الأحد الموافق  ٧/٧ / ٢٠١٩ للنظر في الدعوي المقدمة وتم التأجيل للأحد القادم لعدم تواجد أي من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم.

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