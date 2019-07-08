أصدر نادي بتروجت بيانا رسميا للمطالبة بإلغاء الهبوط في الموسم الحالي للدوري الممتاز، وذلك بعد هبوطه إلى القسم الثاني خلال المسابقة التي ستتواصل بعد منافسات أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر.
وقال النادي البترولي من خلال البيان "في إطار المطالبة بحقوق نادي بتروجت بعد عدة مخاطبات رسمية لاتحاد الكرة للنظر فى القصور التنظيمى للمسابقة الذى ترتبعليه هبوط النادى لدورى الدرجة التانية و تجاهل الاتحاد لمطالب النادى فقد تم اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية و تم رفع دعوي أطرافها (نادي بتروجت - نادي الداخلية - نادي النجوم) ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم للمطالبه بإلغاء الهبوط فى
وقد تم تحديد جلسه أمس الأحد الموافق ٧/٧ / ٢٠١٩ للنظر في الدعوي المقدمة وتم التأجيل للأحد القادم لعدم تواجد أي من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر بتروجت يتمسك بحقه في إلغاء الهبوط الموسم الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.