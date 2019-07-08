الزمالك يتأخر بهدفين أمام أنورثوسيس فاماغوستا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول لمواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك و أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي بخسارة الزمالك بهدفين دون رد. ورغم ضغط الزمالك فى ربع الساعة الأخيرة من الشوط الأول إلا أن سوء التوفيق صادف أيمن حفني فى تصويبة رائعة مرت الساعة الأخيرة من الشوط الأول إلا أن سوء التوفيق صادف أيمن حفني فى تصويبة رائعة مرتبجوار القائم وأخرى من عمر السعيد. ويواجه الزمالك فريق أنورثوسيس فاماغوستا اليوم الاثنين في مباراة الفريق الودية الثانية، في معسكر قبرص الذي يخوض الفريق خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

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