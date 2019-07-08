يورجن كلوب: تتويج ليفربول الأوروبي مصدر إلهام للموسم الجديد

تمني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، مواصلة فريقه التتويج بالبطولات في الموسم الجديد، وأن يستمد اللاعبون الروح والحماس من لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الذي تحقق في الموسم الماضي .

وقال يورجن كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "سنمضي قدمًا كالعادة نحو المزيد من البطولات، وتتويجنا بلقب دوري أبطال أوروبا هو الحافز للاعبين لبداية موسم جديد للفريق".

وأضاف :"لا يزال هناك الكثير من المنافسة، ولا نكتفي بما حققه الفريق، بل سنسعي نحو التتويج بالبطولات".

وفاز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على توتنهام، ولكنه لم يحقق لقب دوري الإنجليزي لينهي الموسم في مركز الوصافة برصيد 97 نقطة، خلف مانشستر سيتي.