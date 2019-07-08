رسميًا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع أحمد راشد لاعب المنصورة

حسم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى صفقة انتقال لاعب نادى المنصورة أحمد راشد مواليد 1995، والذى يُجيد اللعب فى أكثر من مركز بخط الوسط سواء بمركز الجناح و بمركز الوسط المهاجم.

ويعد اللاعب هو الأكثر مشاركة

في مباريات نادي المنصورة بدوري القسم الثاني الموسم المنقضي، وكان محل إعجاب للعديد من الأندية و التى سعت للتعاقد معه.

لكن جدية المفاوضات مع اللاعب و ناديه هى ما حسمت

انتقاله لصفوف نادى الاتحاد السكندرى، بعقد يمتد لخمس مواسم، وذلك عقب موافقة الكابتن طلعت يوسف المدير الفنى و الذى أشاد بإمكاناته.

وتسعى إدارة النادى فى إطار خطتها لإعادة هيكلة الفريق، لضم بعض المواهب من دورى القسم الثانى، والذين ينتظرهم مستقبل مشرق و يتمتعون بالإمكانيات الفنية و البدنية المميزة لتدعيم الفريق الأول.